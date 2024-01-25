Минобороны Китая назвало НАТО приносящей хаос военной машиной

Так У Цянь отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о региональном характере альянса. Он назвал неподобающим высказывание чиновника, напомнив, что, будучи в озвученной характеристике НАТО, организация развязывала войны, в которых в том числе принимала непосредственное участие с момента своего создания.

«Следует сказать, что НАТО — это ходячая "военная машина", и где бы она ни появилась, она всюду несет беспорядки», - отметил он.

У Цянь также заявил, что Китай готовится к войне. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

