Минобороны Китая назвало НАТО приносящей хаос военной машиной
НАТО - «ходячая военная машина», которая приносит повсюду хаос. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь, его слова приводит РИА Новости.
Так У Цянь отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о региональном характере альянса. Он назвал неподобающим высказывание чиновника, напомнив, что, будучи в озвученной характеристике НАТО, организация развязывала войны, в которых в том числе принимала непосредственное участие с момента своего создания.
«Следует сказать, что НАТО — это ходячая "военная машина", и где бы она ни появилась, она всюду несет беспорядки», - отметил он.
У Цянь также заявил, что Китай готовится к войне. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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