Минобороны Германии направит Украине новый пакет помощи на млрд евро

Министерство обороны Германии в своих соцсетях объявило, что продолжит укреплять противовоздушную оборону Украины.

Зеленский заявил, что ВСУ не хватает оружия и средств ПВО

Отмечается, что в преддверии зимы Киеву будет направлен новый пакет помощи, который оценивается в миллиард евро.

«Для защиты критической инфраструктуры... Германия направит дополнительные средства ПВО - Patriot и IRIS-T SLM & SLS, а также три самоходные установки Gepard», - уточнили в Минобороны ФРГ.

Сроки поставок не уточняются.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что к зиме над инфраструктурой Украины необходимо создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Spiegel
ТЕГИ:СпецоперацияПВОВооружениеУкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры