Минобороны Германии направит Украине новый пакет помощи на млрд евро
Министерство обороны Германии в своих соцсетях объявило, что продолжит укреплять противовоздушную оборону Украины.
Отмечается, что в преддверии зимы Киеву будет направлен новый пакет помощи, который оценивается в миллиард евро.
«Для защиты критической инфраструктуры... Германия направит дополнительные средства ПВО - Patriot и IRIS-T SLM & SLS, а также три самоходные установки Gepard», - уточнили в Минобороны ФРГ.
Сроки поставок не уточняются.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что к зиме над инфраструктурой Украины необходимо создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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