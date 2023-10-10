Минобороны Германии направит Украине новый пакет помощи на млрд евро

Отмечается, что в преддверии зимы Киеву будет направлен новый пакет помощи, который оценивается в миллиард евро.

«Для защиты критической инфраструктуры... Германия направит дополнительные средства ПВО - Patriot и IRIS-T SLM & SLS, а также три самоходные установки Gepard», - уточнили в Минобороны ФРГ.

Сроки поставок не уточняются.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что к зиме над инфраструктурой Украины необходимо создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».