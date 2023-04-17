Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе

Отмечается, что 16 апреля около 21.50 мск подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, которые были расположены на Соткском направлении. При этом Минобороны Азербайджана опровергло это заявление.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России.

