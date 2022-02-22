Министр обороны Украины: Кремль признал собственную агрессию

Так министр прокомментировал почти часовое обращение президента РФ Владимира Путина касательно ситуации вокруг Украины, а также подписание указа о признании ЛНР и ДНР.

«Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?», - парировал украинский министр обороны в своем Twitter.

Ранее политолог Павел Салин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НС﻿Н» заявил, что почти часовое выступление Путина перед россиянами было нужно для обоснования последующих действий на Донбассе в соответствии с мировоззрением самого президента.

