Министр обороны Украины: Кремль признал собственную агрессию

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет защищать свой суверенитет после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик от агрессии против Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

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Так министр прокомментировал почти часовое обращение президента РФ Владимира Путина касательно ситуации вокруг Украины, а также подписание указа о признании ЛНР и ДНР.

«Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?», - парировал украинский министр обороны в своем Twitter.

Ранее политолог Павел Салин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НС﻿Н» заявил, что почти часовое выступление Путина перед россиянами было нужно для обоснования последующих действий на Донбассе в соответствии с мировоззрением самого президента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассМинобороныУкраина
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