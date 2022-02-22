Министр обороны Украины: Кремль признал собственную агрессию
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет защищать свой суверенитет после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик от агрессии против Украины. Об этом он написал в своем Twitter.
Так министр прокомментировал почти часовое обращение президента РФ Владимира Путина касательно ситуации вокруг Украины, а также подписание указа о признании ЛНР и ДНР.
«Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?», - парировал украинский министр обороны в своем Twitter.
Ранее политолог Павел Салин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что почти часовое выступление Путина перед россиянами было нужно для обоснования последующих действий на Донбассе в соответствии с мировоззрением самого президента.
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