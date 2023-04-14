Министр обороны США посетит Швецию и Германию

В сообщении говорится, что американский министр примет участие в очередной встрече стран-доноров военной помощи Украине.

«Министр обороны... посетит Швецию и Германию, чтобы встретиться со своими коллегами и провести заседание контактной группы по обороне Украины», - указали в Пентагоне.

Ранее Ллойд Остин встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, с которым обсудил приоритеты помощи в области безопасности, такие как противовоздушная оборона (ПВО) и артиллерия, пишут «Известия».

