Министр обороны США посетит Швецию и Германию
Глава Пентагона Ллойд Остин намерен на следующей неделе посетить Швецию и германию, сообщает пресс-служба военного ведомства США.
В сообщении говорится, что американский министр примет участие в очередной встрече стран-доноров военной помощи Украине.
«Министр обороны... посетит Швецию и Германию, чтобы встретиться со своими коллегами и провести заседание контактной группы по обороне Украины», - указали в Пентагоне.
Ранее Ллойд Остин встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, с которым обсудил приоритеты помощи в области безопасности, такие как противовоздушная оборона (ПВО) и артиллерия, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru