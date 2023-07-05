Министр обороны Болгарии допустил отмену визита Зеленского

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев допустил отмену визита в республику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство БТА.

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Причиной глава ведомства назвал утечку информации о визите. Болгарские СМИ начали распространять сообщения во вторник, 4 июля.

Тагарев выразил сожаление по поводу утечки. По словам министра, он не располагает данными о продолжении подготовки визита.

Правительство Болгарии 26 июня утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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