Министр обороны Болгарии допустил отмену визита Зеленского
5 июля 202320:51
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев допустил отмену визита в республику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство БТА.
Причиной глава ведомства назвал утечку информации о визите. Болгарские СМИ начали распространять сообщения во вторник, 4 июля.
Тагарев выразил сожаление по поводу утечки. По словам министра, он не располагает данными о продолжении подготовки визита.
Правительство Болгарии 26 июня утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министр обороны Болгарии допустил отмену визита Зеленского
- На Грету Тунберг завели уголовное дело
- Пушилин оценил итоги первого этапа контрнаступления ВСУ
- СМИ: Турция становится для российских туристов дороже Мальдив
- В ДНР заявили об ударе по Волновахе ракетой Storm Shadow
- Россиянина осудили на семь лет за призывы к экстремизму
- Экс-разведчик США Риттер предрек смену власти на Украине
- В Германии объяснили причину ареста личного автотранспорта россиян
- Великобритания начнет подготовку украинских пилотов управлению F-16 в августе
- Замгенсека НАТО призвал не опасаться рисков скорого нападения на ЗАЭС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru