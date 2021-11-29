Министр обороны Белоруссии заявил об ухудшении обстановки на границе

Белоруссия отмечает накаливание обстановки на границе с государствами на западном и южном направлениях. Об этом сообщил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

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По словам Хренина, в Минобороны разрабатывают план действий на случай агрессивных действий со стороны стран НАТО. При этом министр подчеркнул, что ведомство не планирует приводить вооруженные силы в боевую готовность.

«Активно милитаризуются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры», - передает слова Хренина БелТА.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности властей выделить средства на репатриацию нелегальных мигрантов из Белоруссии.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:ГраницаМинобороныБелоруссия
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