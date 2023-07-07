Министр иностранных дел Германии Бербок назвала Россию угрозой для Европы
7 июля 202310:53
Россия остается угрозой для европейских стран, написала в своей статье для The Guardian министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По ее мнению, «в обозримом будущем Россия под руководством Путина останется угрозой миру и безопасности» в Европе.
Она также призвала политиков создать стратегию безопасности по противодействию российской угрозе.
Ранее немецкий политик Михаил Рот предложил принять Украину в НАТО по частям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru