Министр иностранных дел Германии Бербок назвала Россию угрозой для Европы

Россия остается угрозой для европейских стран, написала в своей статье для The Guardian министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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По ее мнению, «в обозримом будущем Россия под руководством Путина останется угрозой миру и безопасности» в Европе.

Она также призвала политиков создать стратегию безопасности по противодействию российской угрозе.

Ранее немецкий политик Михаил Рот предложил принять Украину в НАТО по частям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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