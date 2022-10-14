Минфин США пригрозил санкциями за помощь военно-промышленному комплексу России

«Управление по контролю за иностранными активами готово использовать полномочия против неамериканских физических и юридических лиц, которые поставляют боеприпасы и оказывают иную поддержку военно-промышленному комплексу РФ» - говорится на сайте Минфина США.

Ранее Минфин США заявил о преследовании тех, кто помогает России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

