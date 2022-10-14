Минфин США пригрозил санкциями за помощь военно-промышленному комплексу России
Всем зарубежным компаниям грозят санкции за помощь российскому военно-промышленному комплексу. Об этом сообщается на сайте Минфина США, передают РИА Новости.
Как отмечает министерство финансов Соединённых Штатов, американские власти располагают широкими полномочиями и готовы их использовать для применения рестрикций к любым зарубежным физическим и юридических лицам.
«Управление по контролю за иностранными активами готово использовать полномочия против неамериканских физических и юридических лиц, которые поставляют боеприпасы и оказывают иную поддержку военно-промышленному комплексу РФ» - говорится на сайте Минфина США.
Ранее Минфин США заявил о преследовании тех, кто помогает России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru