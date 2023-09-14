Минфин США анонсировал санкции против трех компаний из Турции

Как отмечается на сайте ведомства, рестрикции будут введены за помощь России в обходе санкций.

При этом название компаний и имя турецкого гражданина Минфином США не указывается.

Известно лишь, что это судоходные и торговые компании, оказывающие содействие российским кораблям в ремонте и прочих услугах, а также поставляющие в РФ товары двойного назначения.

Ранее США ввели санкции против компаний из России, Армении и Киргизии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

