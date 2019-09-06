Минэкономразвития предложили помолчать после ответа Мутко
Эксперт заявил в эфире НСН, что публичные перепалки министерств наносят вред всей государственной системе.
Министерство экономического развития (МЭР) ответило вице-премьеру Виталию Мутко, который ранее раскритиковал ведомство за неудовлетворительную, по его мнению, работу с пострадавшими от паводка предпринимателями в Иркутской области. В МЭР напомнили, что выделили на оказание помощи бизнесменам полмиллиарда рублей, тогда как участие Мутко в этом вопросе было «минимальным».
Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН раскритиковал ведомство за то, что оно перенесло конфликт в публичную плоскость.
«Это такой глубинный межведомственный конфликт, чиновничья манера поведения. Обычно это не выходит в "паблик", но сейчас эпоха новой искренности, все всё "публичат" с удовольствием, не думая, что подобного рода конфликты приносят объективный вред системе в целом, разрушая репутацию государственных институтов», - сказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что в данной ситуации министерству нужно было просто помолчать.
«Из этого (конфликта) уже никак не выйдешь. А на будущее - надо думать, что ты говоришь и делаешь публично. Иногда лучше смолчать. Тем более, что министерство по статусу ниже вице-премьеров. Покритиковали вас - помолчите. Об этом все забудут, но осадок остался», - заключил эксперт.
Ранее Мутко в резкой форме раскритиковал власти Иркутской области, в том числе регионального бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова. Последнего вице-премьер обвинил в бездействии.
«Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете?» - заявил тогда Мутко.
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