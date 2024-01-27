Милорад Додик: Миру сейчас необходим человечный подход Владимира Путина
Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик в интервью RT рассказал о своей поддержке политике Москвы и президента России Владимира Путина.
Додик заявил об отличных двусторонних отношениях между Россией и Республикой Сербской. Додик с уверенность констатировал, что Путин поднял Россию.
«Я так это вижу. И то, что нужно миру сейчас, - это человечный политический подход Путина», - сказал лидер сербов из Боснии и Герцеговины (БиГ).
Додик также рассказал, что планирует принять участие в XII Международной встрече по безопасности и посетить Петербургский международный экономический форум.
Ранее Додик назвал БРИКС альтернативой Евросоюзу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru