Милорад Додик: Миру сейчас необходим человечный подход Владимира Путина

Додик заявил об отличных двусторонних отношениях между Россией и Республикой Сербской. Додик с уверенность констатировал, что Путин поднял Россию.

«Я так это вижу. И то, что нужно миру сейчас, - это человечный политический подход Путина», - сказал лидер сербов из Боснии и Герцеговины (БиГ).



Додик также рассказал, что планирует принять участие в XII Международной встрече по безопасности и посетить Петербургский международный экономический форум.

Ранее Додик назвал БРИКС альтернативой Евросоюзу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

