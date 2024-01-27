Милорад Додик: Миру сейчас необходим человечный подход Владимира Путина

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик в интервью RT рассказал о своей поддержке политике Москвы и президента России Владимира Путина.

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Додик заявил об отличных двусторонних отношениях между Россией и Республикой Сербской. Додик с уверенность констатировал, что Путин поднял Россию.

«Я так это вижу. И то, что нужно миру сейчас, - это человечный политический подход Путина», - сказал лидер сербов из Боснии и Герцеговины (БиГ).

Додик также рассказал, что планирует принять участие в XII Международной встрече по безопасности и посетить Петербургский международный экономический форум.

Ранее Додик назвал БРИКС альтернативой Евросоюзу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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