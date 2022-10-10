Милонов заявил, что хочет убить всех в СБУ

Депутат Госдумы Виталий Милонов, объявленный Киевом в розыск, заявил, что хочет убить всех в Службе безопасности Украины.

По словам Милонова, он хочет прийти в здание СБУ лично, запустить туда несколько гранат и «с автоматом убить всех, кого там найду».

Ранее стало известно, что депутат-единоросс Виталий Милонов, отец 6 детей, уже находится в Донецкой народной республике. Он тоже изъявил желание отправиться в горячую точку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

