Милонов заявил, что хочет убить всех в СБУ
10 октября 202220:59
Депутат Госдумы Виталий Милонов, объявленный Киевом в розыск, заявил, что хочет убить всех в Службе безопасности Украины.
По словам Милонова, он хочет прийти в здание СБУ лично, запустить туда несколько гранат и «с автоматом убить всех, кого там найду».
Ранее стало известно, что депутат-единоросс Виталий Милонов, отец 6 детей, уже находится в Донецкой народной республике. Он тоже изъявил желание отправиться в горячую точку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru