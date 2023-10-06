МИД заявил послу Кипра протест из-за провокаций в отношении россиян

В МИД отметили, что сотрудник российского посольства на Кипре Д.В. Дойников и корреспондент «Российской газеты» А.Г. Гасюк пострадали при применении силы со стороны спецслужб республики.

Ведомство назвало надуманными ссылки властей Кипра на якобы неподобающую деятельность журналиста. По мнению МИД, к произошедшему могут быть причастны спецслужбы западных стран.

В беседе с «Российской газетой» посол РФ на Кипре Мурат Зязиков заявил, что республика потеряла более миллиарда евро из-за закрытия прямого авиасообщения с Москвой, сообщает «Радиоточка НСН».

