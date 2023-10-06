МИД заявил послу Кипра протест из-за провокаций в отношении россиян

Министерство иностранных дел России заявило протест послу Кипра Кипросу Йоргаллису из-за провокационных действий в отношении граждан РФ, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

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В МИД отметили, что сотрудник российского посольства на Кипре Д.В. Дойников и корреспондент «Российской газеты» А.Г. Гасюк пострадали при применении силы со стороны спецслужб республики.

Ведомство назвало надуманными ссылки властей Кипра на якобы неподобающую деятельность журналиста. По мнению МИД, к произошедшему могут быть причастны спецслужбы западных стран.

В беседе с «Российской газетой» посол РФ на Кипре Мурат Зязиков заявил, что республика потеряла более миллиарда евро из-за закрытия прямого авиасообщения с Москвой, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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