МИД заявил послу Кипра протест из-за провокаций в отношении россиян
Министерство иностранных дел России заявило протест послу Кипра Кипросу Йоргаллису из-за провокационных действий в отношении граждан РФ, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что сотрудник российского посольства на Кипре Д.В. Дойников и корреспондент «Российской газеты» А.Г. Гасюк пострадали при применении силы со стороны спецслужб республики.
Ведомство назвало надуманными ссылки властей Кипра на якобы неподобающую деятельность журналиста. По мнению МИД, к произошедшему могут быть причастны спецслужбы западных стран.
В беседе с «Российской газетой» посол РФ на Кипре Мурат Зязиков заявил, что республика потеряла более миллиарда евро из-за закрытия прямого авиасообщения с Москвой, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru