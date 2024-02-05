МИД вызовет посла Израиля в связи с неприемлемыми высказываниями
Нового посла Израиля в Москве Симону Гальперин вызовут в МИД России из-за неприемлемых высказываний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Ранее Гальперин дала интервью газете «Коммерсантъ», в котором в том числе раскритиковала позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в отношении Холокоста и взаимодействие Москвы с палестинским движением ХАМАС.
«В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — заявили в ведомстве.
Как отметили в министерстве, заявления дипломата — «крайне неудачное начало миссии», которая должна быть направлена на развитие отношений России и Израиля в интересах их народов.
Между тем стало известно, что посла РФ во Франции Алексея Мешкова в понедельник вызовут в МИД республики из-за гибели двух французских граждан на Украине, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ереване два здания обрушились из-за взрыва
- СМИ: В Москве за шпионаж задержали работника посольства Индии
- Гидрометцентр: В Москву вернутся двадцатиградусные морозы
- СМИ: Евросоюз к 24 февраля введет санкции против 200 физлиц и компаний
- Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
- ЦИК нашел в подписях Надеждина почти 15,5% брака
- МИД вызовет посла Израиля в связи с неприемлемыми высказываниями
- Арестованная за сережки девушка ответила Хинштейну, обвинившему ее в подмене
- Самолет «Авроры» вернулся в аэропорт Хабаровска из-за треснувшего лобового стекла
- Путин поручил ФСБ рассмотреть вопрос о расширении направлений подготовки женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru