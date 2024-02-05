МИД вызовет посла Израиля в связи с неприемлемыми высказываниями

Нового посла Израиля в Москве Симону Гальперин вызовут в МИД России из-за неприемлемых высказываний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Ранее Гальперин дала интервью газете «Коммерсантъ», в котором в том числе раскритиковала позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в отношении Холокоста и взаимодействие Москвы с палестинским движением ХАМАС.

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«В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — заявили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, заявления дипломата — «крайне неудачное начало миссии», которая должна быть направлена на развитие отношений России и Израиля в интересах их народов.

Между тем стало известно, что посла РФ во Франции Алексея Мешкова в понедельник вызовут в МИД республики из-за гибели двух французских граждан на Украине, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИзраильПосолМИД РФ

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