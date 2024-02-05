МИД вызовет посла Израиля в связи с неприемлемыми высказываниями

Нового посла Израиля в Москве Симону Гальперин вызовут в МИД России из-за неприемлемых высказываний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Ранее Гальперин дала интервью газете «Коммерсантъ», в котором в том числе раскритиковала позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в отношении Холокоста и взаимодействие Москвы с палестинским движением ХАМАС.