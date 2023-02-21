МИД России: Ведение дел с США в обычном режиме больше невозможно

Вести дела с Вашингтоном и в целом с Западом в обычном режиме на сегодняшний день не представляется возможным. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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В комментарии, опубликованном на сайте министерства, уточняется, что между странами на сегодняшний день невозможны прежние отношения ни в принципиальном плане, ни в сфере контроля над вооружениями.

Москва также отметила «коренное изменение обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент заключения договора СНВ».

Ранее политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН выразил мнение, что на сегодняшний день между Россией и Западом нет предпосылок к нормализации отношений, при этом приостановка договора СНВ была ожидаемой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМИД РФ
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