МИД России: Ведение дел с США в обычном режиме больше невозможно
Вести дела с Вашингтоном и в целом с Западом в обычном режиме на сегодняшний день не представляется возможным. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В комментарии, опубликованном на сайте министерства, уточняется, что между странами на сегодняшний день невозможны прежние отношения ни в принципиальном плане, ни в сфере контроля над вооружениями.
Москва также отметила «коренное изменение обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент заключения договора СНВ».
Ранее политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН выразил мнение, что на сегодняшний день между Россией и Западом нет предпосылок к нормализации отношений, при этом приостановка договора СНВ была ожидаемой.
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