МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит блогеров в ДНР
8 сентября 202312:52
Украина запретит въезд в страну группе блогеров и оперной певице Ван-Фан из КНР, которые посетили Донецкую народную республику. Такое заявление сделал представитель украинского МИД Олег Николенко в своих соцсетях.
Он отметил, что Киев уважает территориальную целостность Китая и ожидает объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их прибытия в город.
Ранее, 7 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что пообщался с китайскими блогерами. Встреча прошла в разрушенном драмтеатре Мариуполя, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru