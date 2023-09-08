МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит блогеров в ДНР

Он отметил, что Киев уважает территориальную целостность Китая и ожидает объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их прибытия в город.

Ранее, 7 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что пообщался с китайскими блогерами. Встреча прошла в разрушенном драмтеатре Мариуполя, передает «Радиоточка НСН».

