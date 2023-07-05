МИД Тайваня заявил, что жители острова готовятся к конфликту с Китаем
Жители Тайваня не считают конфликт с Китаем неизбежным в ближайшее время, однако все равно готовятся к нему. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на заявление главы тайваньского МИД Джозефа Ву.
Он отметил, что угроза со стороны КНР возрастает. По словам Ву, если жители острова не хотят или не в состоянии «защитить себя», то у них нет права просить другие государства помочь Тайваню. Под этим Ву имел ввиду, в частности, поставки иностранного вооружения, указывает телеканал.
Ранее, 5 июля, официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку», продавая оружие острову. Он отметил, что США игнорируют ключевые опасения Китая и нагнетают напряженность в Тайваньском проливе, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В программу Фонда капитального ремонта вошло 365 объектов культурного наследия
- Глава проекта «Парки России» призвал архитекторов соблюдать исторический код
- Курс доллара превысил 91 рубль
- Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone
- Германия призвала прекратить военные действия у Запорожской АЭС
- МИД Тайваня заявил, что жители острова готовятся к конфликту с Китаем
- На Урале в собственном кабинете расстреляли директора завода
- Сотрудничавшего с разведкой Украины жителя ЛНР посадили на 14 лет
- Newsweek: Секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ
- СМИ сообщили об улучшении состояния режиссера Митты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru