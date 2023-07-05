МИД Тайваня заявил, что жители острова готовятся к конфликту с Китаем

Он отметил, что угроза со стороны КНР возрастает. По словам Ву, если жители острова не хотят или не в состоянии «защитить себя», то у них нет права просить другие государства помочь Тайваню. Под этим Ву имел ввиду, в частности, поставки иностранного вооружения, указывает телеканал.

Ранее, 5 июля, официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку», продавая оружие острову. Он отметил, что США игнорируют ключевые опасения Китая и нагнетают напряженность в Тайваньском проливе, сообщает «Радиоточка НСН».

