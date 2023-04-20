МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне

МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте, сообщает РИА Новости.

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Ранее на сайте российского посольства было опубликовано заявление, в котором высказана критика опубликованной корреспондентом немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung статьи. В частности, венский журналист поддерживает деятельность украинских террористов в Мелитополе.

В посольстве также напомнили, что подобные оправдания терроризма в России преследуются по закону.

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ФОТО: pixabay.com
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