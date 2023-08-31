МИД счел пограничный вопрос с Китаем окончательно решенным

В ведомстве напомнили о ратификации в 2005 году Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части. Демилитаризация и демаркация выполнена на большей части протяженности границы, а остров Уссурийский поделен между РФ и КНР, отметили в МИД.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных претензий по территориальным вопросам.

На этой неделе китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» опубликовал официально утвержденные географические карты страны на 2023 год. Часть территории РФ указана принадлежащей КНР, сообщает «Радиоточка НСН».

