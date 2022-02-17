МИД: Россия ждет от Запада прекращения истерии

«Сейчас мы смотрим на наших партнеров в западных странах и ждем от них, что они собьют волну этой истерии касательно намерений России в регионе», - пояснил дипломат.

По его словам, не стоит ставить себя в неловкое положение. Тем более после того, как объявленная ранее дата мнимого вторжения уже прошла, добавил Вершинин.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российскую военную угрозу Украине придумали западные СМИ.

