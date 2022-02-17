МИД: Россия ждет от Запада прекращения истерии

В Москве надеются, что Запад остановит истерию из-за якобы планируемого нападения России на Украину. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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«Сейчас мы смотрим на наших партнеров в западных странах и ждем от них, что они собьют волну этой истерии касательно намерений России в регионе», - пояснил дипломат.

По его словам, не стоит ставить себя в неловкое положение. Тем более после того, как объявленная ранее дата мнимого вторжения уже прошла, добавил Вершинин.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российскую военную угрозу Украине придумали западные СМИ.

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ФОТО: РИА Новости
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