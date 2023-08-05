МИД: Россия решительно осуждает атаку ВСУ гражданского танкера

Она отметила, что атака судна могла привести к гибели экипажа, а также несла угрозу масштабной экологической катастрофы. Захарова подчеркнула, что Киев применяет все новые методы, в этот раз в акватории Черного моря.

Официальный представитель МИД добавила, что подобные действия Украины не останутся без ответа.

Ранее, 5 августа, Росморречфлот сообщил, что танкер «Сиг» остался на плаву после того, как получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения в результате атаки у Керченского пролива. Ведомство подчеркнуло, что загрязнения окружающей среды нет, сообщает «Радиоточка НСН».

