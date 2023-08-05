МИД: Россия решительно осуждает атаку ВСУ гражданского танкера
Россия решительно осуждает атаку Украиной российского гражданского танкера в районе Керченского пролива. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства.
Она отметила, что атака судна могла привести к гибели экипажа, а также несла угрозу масштабной экологической катастрофы. Захарова подчеркнула, что Киев применяет все новые методы, в этот раз в акватории Черного моря.
Официальный представитель МИД добавила, что подобные действия Украины не останутся без ответа.
Ранее, 5 августа, Росморречфлот сообщил, что танкер «Сиг» остался на плаву после того, как получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения в результате атаки у Керченского пролива. Ведомство подчеркнуло, что загрязнения окружающей среды нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru