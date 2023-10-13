МИД: Россия продолжит контактировать с ХАМАС

«Надо же решать проблему, как вы можете решить проблему, если у вас нет контактов, нет информации. Главное, что наши усилия должны принести желаемые результаты», - сказал Богданов.

Он также отметил, что у внешнеполитического ведомства нет данных о погибших в секторе Газа россиянах.

Накануне американский журналист Сэймур Херш заявил, что Нетаньяху покинет свой пост после окончания боевых действий в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



