МИД: Россия продолжит контактировать с ХАМАС

Замминистра главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва продолжит контактировать с ХАМАС. Его слова приводит РИА Новости.

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«Надо же решать проблему, как вы можете решить проблему, если у вас нет контактов, нет информации. Главное, что наши усилия должны принести желаемые результаты», - сказал Богданов.

Он также отметил, что у внешнеполитического ведомства нет данных о погибших в секторе Газа россиянах.

Накануне американский журналист Сэймур Херш заявил, что Нетаньяху покинет свой пост после окончания боевых действий в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХамасМИД РФ

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