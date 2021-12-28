МИД: Россия положит заслон продолжающемуся расширению НАТО
Россия будет те только препятствовать НАТО, но и положит заслон продолжающемуся расширению альянса. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
Он также подчеркнул, что США не удастся выставить России какие-либо предварительные условия для того, чтобы в дальнейшем работать по формализации гарантий безопасности, которые предложила Москва.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская сторона нацелена на предельно краткие и деловые переговоры с США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- У населения Турции заберут доллары и евро
- Стали известны гонорары артистов за новогодние выступления в 2021 году
- Попова призвала не ждать, что «омикрон» станет последним штаммом COVID-19
- Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета к ковиду
- Депутат исполнил новогоднее желание девочки из Дагестана, подарив ей коня
- «Очень высокий». Путин оценил уровень нейтрализации «Спутником V» штамма «омикрон»
- МИД: Россия положит заслон продолжающемуся расширению НАТО
- Устроивший стрельбу в больнице Ставрополья врач был вооружен автоматом Калашникова
- Попова: Создание вирусов за рубежом несет риски биологической безопасности
- Гейтс назвал чистую промышленность способом спасти Землю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru