МИД: Россия положит заслон продолжающемуся расширению НАТО

Он также подчеркнул, что США не удастся выставить России какие-либо предварительные условия для того, чтобы в дальнейшем работать по формализации гарантий безопасности, которые предложила Москва.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская сторона нацелена на предельно краткие и деловые переговоры с США.