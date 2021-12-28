МИД: Россия положит заслон продолжающемуся расширению НАТО

Россия будет те только препятствовать НАТО, но и положит заслон продолжающемуся расширению альянса. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

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Он также подчеркнул, что США не удастся выставить России какие-либо предварительные условия для того, чтобы в дальнейшем работать по формализации гарантий безопасности, которые предложила Москва.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская сторона нацелена на предельно краткие и деловые переговоры с США.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НАТОСергей РябковРоссияСШАМИД РФ
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