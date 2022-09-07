МИД: Россия подготовила «сюрпризы» для США

Москва подготовила «сюрпризы» к созванному Вашингтоном в среду заседанию Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, американцы хотят обсудить якобы имеющую место «фильтрацию» украинцев на территории РФ.