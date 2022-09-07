МИД: Россия подготовила «сюрпризы» для США

Москва подготовила «сюрпризы» к созванному Вашингтоном в среду заседанию Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, американцы хотят обсудить якобы имеющую место «фильтрацию» украинцев на территории РФ.

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«Разумеется, и нам есть что сказать в ответ нашим бывшим западным партнерам, пусть не расслабляются и не питают иллюзий», - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative заявил, что США ведут подлую политику на Украине для борьбы с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез ООНУкраинаРоссияСША
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