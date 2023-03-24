МИД: Россия ответит на высылку дипломата из Эстонии

Россия ответит на высылку сотрудника посольства страны из Эстонии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, передает РИА Новости.

Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата

«Россия даст соответствующий ответ», — подчеркнули в ведомстве.

В пятницу Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата. Сотрудник посольства РФ должен до среды, 29 марта покинуть страну.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДипломатыЭстонияМИД РФ

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