МИД: Россия отклонила запрос США на консульское посещение журналиста Гершковича

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что 27 апреля в здание МИД РФ был вызван старший дипломат американской дипмиссии в Москве, которому передана нота протеста в связи с провокационными действиями американского посольства. В документе подчеркивается, что американская сторона намерена сорвала визовое оформление российских журналистов, которые должны были освещать выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке в рамках российского председательства в Совбезе ООН.

В заявлении также говорится, что в настоящее время прорабатываются и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет уведомлена позднее.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США струсили, отказав российским журналистам в визах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



