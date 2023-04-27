МИД: Россия отклонила запрос США на консульское посещение журналиста Гершковича

Россия отклонила запрос США на посещение американским консулом 11 мая, арестованного по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в связи с невыдачей виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк, сообщили в МИД РФ.

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В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что 27 апреля в здание МИД РФ был вызван старший дипломат американской дипмиссии в Москве, которому передана нота протеста в связи с провокационными действиями американского посольства. В документе подчеркивается, что американская сторона намерена сорвала визовое оформление российских журналистов, которые должны были освещать выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке в рамках российского председательства в Совбезе ООН.

В заявлении также говорится, что в настоящее время прорабатываются и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет уведомлена позднее.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США струсили, отказав российским журналистам в визах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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