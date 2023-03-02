МИД: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США

Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает тревогу из-за действий Соединенных Штатов. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости.

Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил

Он отметил, что если Вашингтон пойдет на проведение ядерных испытаний, то Москва будет вынуждена адекватно реагировать.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США. По его словам, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияСША
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