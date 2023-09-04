МИД России: Отставка не спасет Резникова от ответственности за преступления
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова не позволит ему избежать ответственности за военные преступления. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщило агентство РИА Новости.
Дипломат отметил, что Резников виновен в срыве стамбульских и минских переговоров и в нарушении международных норм вооруженных конфликтов и гуманитарного права.
Мирошник отметил, что речь идет о применении запрещенных средств и методов войны, неизбирательных нападениях на густонаселенные объекты и районы, ударах по сооружениям, содержащим опасные силы.
Посол выразил уверенность, что итогом расследования преступлений Резникова станет правомерное и справедливое наказание.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что вслед за Резниковым в отставку может уйти советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru