МИД России: Отставка не спасет Резникова от ответственности за преступления

Дипломат отметил, что Резников виновен в срыве стамбульских и минских переговоров и в нарушении международных норм вооруженных конфликтов и гуманитарного права.

Мирошник отметил, что речь идет о применении запрещенных средств и методов войны, неизбирательных нападениях на густонаселенные объекты и районы, ударах по сооружениям, содержащим опасные силы.

Посол выразил уверенность, что итогом расследования преступлений Резникова станет правомерное и справедливое наказание.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что вслед за Резниковым в отставку может уйти советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

