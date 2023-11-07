МИД: РФ завершила процедуру выхода из ДОВСЕ

Москва вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает Министерство иностранных дел РФ.

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В полночь 7 ноября была завершена процедура выхода из соглашения. Как отметило ведомство, «документ окончательно ушел для нас в историю». Как отмечает МИД, Москва не испытывает сожалений по поводу своего решения и абсолютно уверена в своей правоте.

Россия 9 июня официально уведомила страны-члены Договора об обычных вооруженных силах в Европе о дате окончательного выхода из этого соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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