МИД РФ запретил въезд в Россию 48 гражданам Австралии
МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд на территорию Российской Федерации для 48 граждан Австралии, формирующих «антироссийскую повестку дня».
В заявлении ведомства говорится, что в «чёрный» список попали, в том числе, подрядчики военно-промышленного комплекса, журналисты и муниципальные депутаты.
В частности, въезд в Россию был запрещён заместителю премьера правительства штата Виктория Джасинте Аллан, члену совета директоров военно-промышленного предприятия Thales Australia Алану Боллу, журналистам газеты Australian Полу Монку и Люку Слэттери и другим.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что решение было принято в ответ на «политически мотивированные санкции», введённые австралийским правительством против россиян и российских компаний «в рамках русофобской кампании «коллективного Запада».
«С учётом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», - заключили в МИД РФ.
Ранее министерство иностранных дел России выразило протест послу Австралии Грейму Михану в связи с решением австралийских властей расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс посольства России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru