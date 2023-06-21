МИД РФ запретил въезд в Россию 48 гражданам Австралии

В заявлении ведомства говорится, что в «чёрный» список попали, в том числе, подрядчики военно-промышленного комплекса, журналисты и муниципальные депутаты.

В частности, въезд в Россию был запрещён заместителю премьера правительства штата Виктория Джасинте Аллан, члену совета директоров военно-промышленного предприятия Thales Australia Алану Боллу, журналистам газеты Australian Полу Монку и Люку Слэттери и другим.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что решение было принято в ответ на «политически мотивированные санкции», введённые австралийским правительством против россиян и российских компаний «в рамках русофобской кампании «коллективного Запада».

«С учётом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», - заключили в МИД РФ.

Ранее министерство иностранных дел России выразило протест послу Австралии Грейму Михану в связи с решением австралийских властей расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс посольства России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».