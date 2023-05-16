МИД РФ: Запад должен смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина

Лидерам Запада необходимо смириться с тем, что у Москвы и Пекина крепкие и равноправные отношения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

Замглавы МИД Грушко: Многополярность является реальностью

Так он прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия впадает в «вассальную зависимость» от КНР. Дипломат заявил, что Китай и Россия будут только сближаться, а влияние этих отношений увеличиваться.

Как считает замглавы, это делается в угоду амбиций бывших «хозяев мира».

Также Глушко указал, что в МИД уже привыкли слышать заявления о якобы неизбежной победе Киева, рухнувшей под санкциями российской экономике и изоляции ее от всего мира.

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ФОТО: РИА Новости
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