МИД РФ: Запад должен смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина

Так он прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия впадает в «вассальную зависимость» от КНР. Дипломат заявил, что Китай и Россия будут только сближаться, а влияние этих отношений увеличиваться.

Как считает замглавы, это делается в угоду амбиций бывших «хозяев мира».

Также Глушко указал, что в МИД уже привыкли слышать заявления о якобы неизбежной победе Киева, рухнувшей под санкциями российской экономике и изоляции ее от всего мира.

