МИД РФ выразил протест послу Австралии

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австралии Грейму Михану. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД выразил протест поверенному в делах Польши

Протест заявил замглавы МИД Андрей Руденко. Причиной стало решение Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс посольства России.

МИД назвал решение Австралии «откровенно политизированным и недружественным». Расторжение договора нанесет ущерб двусторонним отношениям, предупредили в ведомстве.

Как сообщает «Радиоточка НСН», ранее в МИД вызвали послов Германии, Дании и Швеции. Дипломатам выразили протест из-за отсутствия у России результатов расследования диверсии на газопроводах «Северный поток».

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ФОТО: РИА Новости
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