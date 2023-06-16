МИД РФ выразил протест послу Австралии
Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австралии Грейму Михану. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Протест заявил замглавы МИД Андрей Руденко. Причиной стало решение Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс посольства России.
МИД назвал решение Австралии «откровенно политизированным и недружественным». Расторжение договора нанесет ущерб двусторонним отношениям, предупредили в ведомстве.
Как сообщает «Радиоточка НСН», ранее в МИД вызвали послов Германии, Дании и Швеции. Дипломатам выразили протест из-за отсутствия у России результатов расследования диверсии на газопроводах «Северный поток».
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