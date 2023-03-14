МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии
Россия обеспокоена ситуацией в Грузии и Молдавии, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.
По его словам, США пытаются диктовать этим странам, что делать, создавая новые очаги напряжения на российских границах. Грушко отметил, что Вашингтон пытается устроить геополитическое соревнование в этих странах.
Организатором протестов в Грузии являются Соединенные Штаты, заявил ранее грузинский политик Игорь Гиоргадзе.
Он указал, что Вашингтон целенаправленно «раскачивает» протесты. Американцы преследуют цель сместить действующее правительство и спровоцировать российско-грузинский конфликт. Проект закона об иноагентах оказался только поводом для протестов против грузинских властей, отказавшихся сотрудничать с США.
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