МИД РФ: возможно столкновение России и НАТО
В Министерстве иностранных дел России предупредили о возможности столкновения РФ и Североатлантического альянса из-за поставок вооружения на Украину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова.
По его словам, Вашингтон продолжает наращивать накачку Украины вооружением, предоставлять ей военную развединформацию, обеспечивать прямое участие американских боевиков и советников в конфликте, что «сближает приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО».
Власти Соединенных Штатов следят за позициями российских войск и передают эту информацию Киеву. Также секретную информацию Киеву также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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