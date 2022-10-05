МИД РФ: возможно столкновение России и НАТО

По его словам, Вашингтон продолжает наращивать накачку Украины вооружением, предоставлять ей военную развединформацию, обеспечивать прямое участие американских боевиков и советников в конфликте, что «сближает приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО».

Власти Соединенных Штатов следят за позициями российских войск и передают эту информацию Киеву. Также секретную информацию Киеву также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

