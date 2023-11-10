МИД РФ: виновные в подрыве «Северных потоков» должны быть наказаны
Виновные в подрыве российских газопроводов «Северные потоки» должны понести заслуженное наказание, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.
По сообщению ведомства, Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к этой теме. При этом представители западных стран не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все на тормозах. МИД отмечает, что в Москве убеждены, что атака на ключевой объект энергетической инфраструктуры, повлекшая масштабные экономические и экологические последствия, представляет непосредственную угрозу международному миру и безопасности.
Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уговаривало Киев не атаковать газопроводы «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru