МИД РФ: У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР
Пхеньян оповестил о готовности провести ротацию сотрудников посольства России по мере нормализации эпидемической ситуации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
Отмечается, что внешнеполитическое ведомство не имеет подтвержденную информацию о подготовке КНДР к возобновлению дипломатической деятельности. Там подчеркнули, что МИД находится в плотном контакте с Пхеньяном.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Северная Корея готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции КНДР в течение трех лет из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отмечалось, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы по целям в Черном море
- Захарова заявила, что НАТО «пора уйти на пенсию»
- Трамп: Доллар может перестать быть мировой валютой из-за политики Байдена
- В России закрыли последний магазин сети «Карусель»
- Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу
- Миронов предложил рассмотреть возможность возвращения смертной казни в России
- Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 4,8
- Кандидат в президенты Турции Оган: Связи с Москвой способствуют стабильности в регионе
- В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию ВС России
- В Госдуме исключили любые переговоры с Киевом по статусу Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru