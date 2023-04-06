МИД РФ: У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство не имеет подтвержденную информацию о подготовке КНДР к возобновлению дипломатической деятельности. Там подчеркнули, что МИД находится в плотном контакте с Пхеньяном.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Северная Корея готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции КНДР в течение трех лет из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отмечалось, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

