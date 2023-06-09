МИД РФ: Россия не инициирует никакой эскалации с Молдавией

Он отметил, что эскалация напряженности не является методами России. По словам Галузина, молдавское руководство идет по пути исключительно прозападной политики.

Ранее, 7 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва адекватно ответит на любые угрозы и провокации в адрес российских миротворцев в Приднестровье. По ее словам, нападение на российский контингент автоматически будет считаться нападением на Россию, сообщает «Радиоточка НСН».



