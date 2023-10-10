МИД РФ призвал Армению и Азербайджан полностью обменяться военнопленными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призвала Баку и Ереван обменяться военнопленными по принципу «всех на всех», сообщает РИА Новости.

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«Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия», - указала она, напомним, что «к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права».

Захарова добавила, что в Москва надеется на успешное решение вопроса.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что около 500 российских военных находятся в украинском плену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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