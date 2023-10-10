МИД РФ призвал Армению и Азербайджан полностью обменяться военнопленными
10 октября 202316:53
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призвала Баку и Ереван обменяться военнопленными по принципу «всех на всех», сообщает РИА Новости.
«Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия», - указала она, напомним, что «к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права».
Захарова добавила, что в Москва надеется на успешное решение вопроса.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что около 500 российских военных находятся в украинском плену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией
- Пропавшую в Израиле немку Шани Лук нашли живой в больнице в секторе Газа
- СМИ: В израильском городе Ашкелон ракета попала в отель
- Ремарк и Толстой стали самыми читаемыми авторами среди россиян
- Госдума запустила проверку «Роснано»
- УЕФА официально отменил допуск юношеских сборных России к турнирам
- На Пхукете в сентябре на россиян пришлась треть всех визовых проверок
- Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня
- В Болгарии задержали троих россиян
- АТОР: Организованные туристы вернутся из Израиля в ближайшие неделю-две
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru