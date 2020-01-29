МИД РФ предложит выдавать визы иностранным туристам на полгода

Поправки в законодательство также упростят получение туристических виз для въезда в Россию. Если сейчас для этого нужно подтверждение о приеме организацией, содержащейся в едином федеральном реестре туроператоров, то в будущем иностранные туристы смогут оформить визу на основании брони гостиницы или отеля.

В МИД РФ считают, что подобные меры повысят привлекательность страны. Инициативу поддерживают думские фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР, в КПРФ же предлагают заниматься развитием внутреннего туризма.

