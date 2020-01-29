МИД РФ предложит выдавать визы иностранным туристам на полгода
Российский МИД по поручению правительства разрабатывает законопроект, согласно которому срок пребывания иностранцев в России по туристической визе увеличится с одного месяца до шести. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.
Поправки в законодательство также упростят получение туристических виз для въезда в Россию. Если сейчас для этого нужно подтверждение о приеме организацией, содержащейся в едином федеральном реестре туроператоров, то в будущем иностранные туристы смогут оформить визу на основании брони гостиницы или отеля.
В МИД РФ считают, что подобные меры повысят привлекательность страны. Инициативу поддерживают думские фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР, в КПРФ же предлагают заниматься развитием внутреннего туризма.
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