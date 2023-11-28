МИД РФ: перспективы улучшения отношений с США нет
Перспективы улучшения отношения между Россией и Соединенными Штатами не просматриваются вне зависимости от результатов президентских выборов в Америке в 2024 году, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
По его словам, «перспективы их улучшения и тем более перевода на какой-то восходящий тренд на сегодня просто не просматривается». Дипломат указал, что это не зависит от того, кто станет следующим президентом США, а также как распределятся силы в палатах Конгресса. По словам Рябкова, Москва выбирает путь наращивания и углубления партнерства с КНР и управления кризисом в отношениях США.
Ранее Рябков заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона в настоящее время наблюдается «острейший кризис в отношениях, не имеющий аналогов в прошлом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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