МИД РФ: перспективы улучшения отношений с США нет

По его словам, «перспективы их улучшения и тем более перевода на какой-то восходящий тренд на сегодня просто не просматривается». Дипломат указал, что это не зависит от того, кто станет следующим президентом США, а также как распределятся силы в палатах Конгресса. По словам Рябкова, Москва выбирает путь наращивания и углубления партнерства с КНР и управления кризисом в отношениях США.

Ранее Рябков заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона в настоящее время наблюдается «острейший кризис в отношениях, не имеющий аналогов в прошлом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

