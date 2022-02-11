МИД РФ отказался принять коллективный ответ по гарантиям безопасности
Россия не примет коллективного ответа по гарантиям безопасности. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.
10 февраля Евросоюз передал Москве официальный ответ на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по европейской безопасности.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru