МИД РФ отказался принять коллективный ответ по гарантиям безопасности

Россия не примет коллективного ответа по гарантиям безопасности. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

10 февраля Евросоюз передал Москве официальный ответ на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по европейской безопасности.

«Диалог продолжится»: В Госдуме оценили ответ США по российскому ультиматуму

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЕвросоюзБезопасностьМИД РФРоссия
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