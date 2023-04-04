МИД РФ назвал условие для восстановления договора о СНВ

Для восстановления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) необходимо, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что договор не уничтожен, а просто приостановлен российской стороной. Для его возобновления нужно, чтобы США начали проявлять «хотя бы ростки осознания, что этот антироссийский курс губителен.

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Американские власти переживают, что Москва не возобновит свое участие в Договоре о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ), сообщает ТАСС со ссылкой на главу Стратегического командования Вооруженных сил США генерала ВВС Энтони Коттона. По его словам, Вашингтон надеется на возвращение РФ к ДСНВ.

Также представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, при каком условии Вашингтон может пойти на продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Обсуждать продление договора на срок после 2026 года возможно только при возвращении России к исполнению соглашения, заявил Прайс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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