МИД РФ назвал условие для восстановления договора о СНВ

Американские власти переживают, что Москва не возобновит свое участие в Договоре о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ), сообщает ТАСС со ссылкой на главу Стратегического командования Вооруженных сил США генерала ВВС Энтони Коттона. По его словам, Вашингтон надеется на возвращение РФ к ДСНВ.

Также представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, при каком условии Вашингтон может пойти на продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Обсуждать продление договора на срок после 2026 года возможно только при возвращении России к исполнению соглашения, заявил Прайс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

