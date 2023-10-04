МИД РФ назвал контрпродуктивной инициативу о запрете ядерного оружия
Заместитель главы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов прокомментировал идеи о полном запрете ядерного оружия, пишет РИА Новости.
Представитель МИД РФ назвал инициативу контрпродуктивной. По его мнению, прогресса в ядерном разоружении можно добиться при снижении конфликтного потенциала между крупными державами.
Также Воронцов указал на важность уважения и учета интересов безопасности всех сторон.
С призывом ликвидировать все ядерное оружие 26 сентября выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он предупредил, что угроза применения оружия массового поражения выросла до уровня холодной войны, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru