МИД РФ назвал контрпродуктивной инициативу о запрете ядерного оружия

Представитель МИД РФ назвал инициативу контрпродуктивной. По его мнению, прогресса в ядерном разоружении можно добиться при снижении конфликтного потенциала между крупными державами.

Также Воронцов указал на важность уважения и учета интересов безопасности всех сторон.

С призывом ликвидировать все ядерное оружие 26 сентября выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он предупредил, что угроза применения оружия массового поражения выросла до уровня холодной войны, сообщает «Радиоточка НСН».

