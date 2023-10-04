МИД РФ назвал контрпродуктивной инициативу о запрете ядерного оружия

Заместитель главы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов прокомментировал идеи о полном запрете ядерного оружия, пишет РИА Новости.

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Представитель МИД РФ назвал инициативу контрпродуктивной. По его мнению, прогресса в ядерном разоружении можно добиться при снижении конфликтного потенциала между крупными державами.

Также Воронцов указал на важность уважения и учета интересов безопасности всех сторон.

С призывом ликвидировать все ядерное оружие 26 сентября выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он предупредил, что угроза применения оружия массового поражения выросла до уровня холодной войны, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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