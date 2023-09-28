МИД РФ: Канада продолжит помогать Украине после чествования эсэсовца

По ее словам, глава канадского правительства извинился в связи с произошедшей ситуации. «Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет?», – задалась вопросом журналист.

Трюдо пообещал, что чествование украинского эсэсовца в парламенте страны не повлияет на помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

