МИД РФ: Канада продолжит помогать Украине после чествования эсэсовца

Оттава продолжит помогать Киеву несмотря на чествование в парламенте Канады нациста Ярослава Хунки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

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По ее словам, глава канадского правительства извинился в связи с произошедшей ситуации. «Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет?», – задалась вопросом журналист.

Трюдо пообещал, что чествование украинского эсэсовца в парламенте страны не повлияет на помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаКанадаМид РФМария Захарова

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