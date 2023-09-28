МИД РФ: Канада продолжит помогать Украине после чествования эсэсовца
Оттава продолжит помогать Киеву несмотря на чествование в парламенте Канады нациста Ярослава Хунки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
По ее словам, глава канадского правительства извинился в связи с произошедшей ситуации. «Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет?», – задалась вопросом журналист.
Трюдо пообещал, что чествование украинского эсэсовца в парламенте страны не повлияет на помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru