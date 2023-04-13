МИД Польши: Вопрос репараций отягощает отношения с Германией
Неурегулированный вопрос военных репараций крайне отягощает отношения Польши и Германии. Такое заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, Польша не прекратит попыток получить от Германии репарации. По словам Рау, Варшава будет последовательно идти к решению проблемы.
Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио сообщил, что Польша направила в ООН обращение с призывом о содействии в получении от Германии репараций за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru