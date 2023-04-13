МИД Польши: Вопрос репараций отягощает отношения с Германией

По его словам, Польша не прекратит попыток получить от Германии репарации. По словам Рау, Варшава будет последовательно идти к решению проблемы.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио сообщил, что Польша направила в ООН обращение с призывом о содействии в получении от Германии репараций за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны, сообщает «Радиоточка НСН».

