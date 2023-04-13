МИД Польши: Вопрос репараций отягощает отношения с Германией

Неурегулированный вопрос военных репараций крайне отягощает отношения Польши и Германии. Такое заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау, слова которого приводит РИА Новости.

В Польше обвинили Германию в неуважении после отказа обсуждать репарации

По его словам, Польша не прекратит попыток получить от Германии репарации. По словам Рау, Варшава будет последовательно идти к решению проблемы.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио сообщил, что Польша направила в ООН обращение с призывом о содействии в получении от Германии репараций за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры