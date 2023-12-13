МИД Польши вновь возглавил Радослав Сикорский
Министерство иностранных дел (МИД) Польши возглавил Радослав Сикорский, известный своими антироссийскими заявлениями. Он был приведен к присяге вместе с другими министрами кабинета премьера страны Дональда Туска, сообщает Newsweek Polska.
Сикорский уже был главой МИД Польши с 2007 по 2014 год. Также с 2014 по 2015 год он был спикером Сейма. Неоднократно отмечался антироссийскими высказываниями, за что его даже прозвали «антироссийским ястребом».
Нелюбовь министра к России, вероятно, началась в 1986 году, когда он работал журналистом в Афганистане. Позже в своей книге Сикорский уточнит, что занимался в то время не только журналистской деятельностью, но также участвовал в боевых действиях против советский войск.
Ранее нынешний министр иностранных дел Польши заявлял, что Варшава всерьез рассматривала раздел Украины в самом начале военной спецоперации.
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