МИД: Планы США поставить Украине снаряды с обедненным ураном не повлияют на СВО
Планы США предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход специальной военной операции России. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Белый дом намерен поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как напомнили в МИД, российская сторона ранее уже комментировала планы западных союзников передать Украине такие снаряды и обращала внимание на эту проблему на различных уровнях. Использование боеприпасов с обедненным ураном ведет лишь к «увеличению страданий мирного населения» и загрязнению местности опасными веществами.
«Тем не менее Белый дом выражает готовность щедро поделиться этой отравой со своими киевскими подопечными. Если в Вашингтоне рассчитывают таким образом повлиять на ход специальной военной операции, то этим надеждам не суждено оправдаться», — указали в министерстве.
Как отметили в ведомстве, спецоперация продолжится, и все ее цели будут достигнуты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru