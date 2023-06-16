МИД: Планы США поставить Украине снаряды с обедненным ураном не повлияют на СВО

Планы США предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход специальной военной операции России. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

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Ранее СМИ сообщили, что Белый дом намерен поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как напомнили в МИД, российская сторона ранее уже комментировала планы западных союзников передать Украине такие снаряды и обращала внимание на эту проблему на различных уровнях. Использование боеприпасов с обедненным ураном ведет лишь к «увеличению страданий мирного населения» и загрязнению местности опасными веществами.

«Тем не менее Белый дом выражает готовность щедро поделиться этой отравой со своими киевскими подопечными. Если в Вашингтоне рассчитывают таким образом повлиять на ход специальной военной операции, то этим надеждам не суждено оправдаться», — указали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, спецоперация продолжится, и все ее цели будут достигнуты.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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