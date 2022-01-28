МИД передал Путину новый вариант Концепции внешней политики России

По словам президента, в документе приняты во внимания все изменения, которые произошли в мире за последние пять лет. Он также подчеркнул, что это пример стратегического планирования. Что именно изменится, по сравнению с действующей концепцией, не уточняется.

Сейчас в ней указаны 11 задач российской внешней политики, на первом месте — «защита суверенитета и территориальной целостности». Далее следуют - «сохранение и укрепление прочных позиций в мировом сообществе», «формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами», «содействие устранению имеющихся очагов конфликтов на их территории» и другие.

Ранее стало известно, что Путин не примет участия в Мюнхенской конференции в 2022 году.

