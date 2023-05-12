МИД ответит на изъятие Польшей денег посольства России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право ассиметрично ответить на действия Польши, которая незаконно изъяла деньги со счетов российского дипредставительства в Варшаве.

«3 марта основная часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств была переведена на счета региональной прокуратуры в качестве «вещественных доказательств». Таким образом, хотя и преждевременно говорить об изъятии или конфискации средств, использовать их мы по-прежнему не можем», - говорится в заявлении МИД.

Захарова отметила, что Москва допускает ассиметричные меры в отношении польских учреждений в России.

